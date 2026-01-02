Finisce tra gli alberi con il parapendio: salvato un 50enne di Novafeltria

Volo interrotto tra rocce e rami: salvataggio di San Silvestro a San Marino

Mercoledì 31 dicembre, un uomo di 50 anni originario di Novafeltria è rimasto bloccato tra alberi e rocce durante un volo in parapendio a San Marino, vicino alla strada Sottomontana. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Protezione civile, che hanno messo in sicurezza il pilota e recuperato il parapendio. L’uomo, lievemente ferito, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di San Marino.