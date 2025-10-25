Fiorentino, esplosione nella notte: banda fa saltare il bancomat della BSI

La banda si sarebbe data alla fuga passando per Chiesanuova in direzione San Leo

Un forte boato ha svegliato di soprassalto i residenti di Fiorentino la scorsa notte, intorno all’1.50. Un gruppo di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della Banca Sammarinese di Investimento, situato davanti al supermercato Coal.

Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero state tre persone, fuggite a bordo di una Mercedes Classe S intestata a una donna di Bari. L’auto, stando alle verifiche delle forze dell’ordine, non risulta rubata.

La banda si sarebbe data alla fuga passando per Chiesanuova in direzione San Leo. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, mentre sul posto sono intervenuti Gendarmeria e Polizia Civile per i rilievi del caso.

Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili del colpo.