Firenze, la Procura apre un fascicolo sul “cubo nero” in centro

Nessun indagato: indagine esplorativa per verificare eventuali violazioni edilizie e urbanistiche

A cura di Redazione
27 agosto 2025 15:25
Firenze, la Procura apre un fascicolo sul “cubo nero” in centro - Il cubo nero
Il cubo nero
La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo conoscitivo sul cosiddetto “cubo bianco e nero”, la struttura che domina il nuovo palazzo sorto al posto dell’ex Teatro Comunale, in pieno centro e all’interno dell’area riconosciuta dall’Unesco.

L’inchiesta, al momento senza indagati, ha carattere esplorativo: l’obiettivo è verificare se la realizzazione dell’edificio presenti profili di irregolarità sotto il profilo urbanistico o edilizio. Gli investigatori di polizia giudiziaria stanno raccogliendo elementi più precisi rispetto a quelli emersi finora nel dibattito cittadino, che si è acceso intorno all’impatto architettonico e paesaggistico della nuova costruzione.

La decisione della Procura non implica l’esistenza di ipotesi di reato, ma rappresenta un atto preliminare di approfondimento volto a chiarire la correttezza dell’intervento edilizio nel contesto vincolato del centro storico fiorentino.

