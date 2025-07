Fisco, primo via libera al decreto: arriva il nuovo ravvedimento speciale

La Commissione Finanze della Camera approva l'emendamento sul concordato preventivo biennale 2025-2026. Il testo atteso in Aula da lunedì

Via libera in Commissione Finanze della Camera al decreto fiscale che introduce il nuovo ravvedimento speciale legato al concordato preventivo biennale 2025-2026. In una seduta lampo, è stato approvato l’emendamento presentato dal presidente Marco Osnato (Fratelli d’Italia), in una versione leggermente riformulata.

Il provvedimento ha ottenuto il mandato al relatore e sarà discusso in Aula a partire da lunedì, per poi passare al Senato in seconda lettura.

La nuova misura ricalca, con aggiornamenti temporali, la sanatoria già sperimentata lo scorso anno in occasione del debutto del concordato. Si tratta dunque di una nuova opportunità per i contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale in maniera agevolata, con l’obiettivo di rafforzare l’adesione al concordato e garantire maggiore certezza nel rapporto tra fisco e cittadini.