Flotilla, colpita la barca con a bordo Greta Thunberg: tutti illesi

L’imbarcazione principale della spedizione, la Family Boat, danneggiata da un incendio nella notte. Versioni contrastanti tra attivisti e autorità tunisine

09 settembre 2025 11:19
Flotilla, colpita la barca con a bordo Greta Thunberg: tutti illesi
La Global Sumud Flotilla ha denunciato che la notte scorsa la sua imbarcazione principale, la Family Boat (nota anche come Familia Madeira), lunga 35 metri e battente bandiera portoghese, sarebbe stata colpita da un drone mentre si trovava in navigazione. A bordo viaggiava anche l’attivista svedese Greta Thunberg insieme ai membri del comitato direttivo della Gsf.

Secondo gli attivisti, un video diffuso online mostrerebbe un lampo e l’immediato sprigionarsi di fumo dall’imbarcazione. Tuttavia, le autorità tunisine hanno smentito la ricostruzione, parlando invece di un incendio sviluppatosi a bordo senza alcun coinvolgimento di droni.

Fortunatamente, tutti gli occupanti della nave sono rimasti illesi.

