Flotilla per Gaza, Croatti: “Determinati ad arrivare”

Nella flottiglia anche la giornalista Riminese Michela Monte, che ieri ha festeggiato il compleanno a bordo.

A cura di Glauco Valentini Redazione
29 settembre 2025 14:51
Notte difficile per la Morgana, l’imbarcazione della Global Sumud Flotilla su cui viaggia il senatore Riminese M5S Marco Croatti: il mare agitato e un drone hanno reso inutilizzabile la vela principale. In un video diffuso domenica, quando la barca era a meno di 500 miglia da Gaza, Croatti ha ribadito la volontà di proseguire la missione nonostante gli appelli alla prudenza del presidente Mattarella e del ministro Crosetto. Nella flottiglia anche la giornalista riminese Michela Monte, che ieri ha festeggiato il compleanno a bordo.

