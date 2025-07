Musica: dopo "Freedom", Flyzir esplora nuovi orizzonti con il singolo "Mondi Paralleli"

Il nuovo singolo dell’artista riminese unisce ritmo e profondità, tra memoria, emozione e rinascita. Semifinalista a "Una Voce per San Marino"

Dopo l’esordio con Freedom, Flyzir – giovane artista riminese – torna con Mondi Paralleli, un brano pop dance in italiano che unisce energia musicale e introspezione emotiva. Uscito l’8 marzo 2025, il singolo ha conquistato la semifinale del contest Una Voce per San Marino, trasmesso su San Marino Rtv, confermandosi tra i progetti più intensi della scena indipendente.

Il videoclip, da poco online su YouTube, trasforma la canzone in un viaggio visivo tra spazio, anima e memoria, omaggiando chi non è più con noi ma continua a vivere in altre forme. “L’assenza non è fine, ma trasformazione,” racconta Flyzir, che firma così una dedica commovente e luminosa a chi ci accompagna da altre dimensioni.

Mondi Paralleli rappresenta un’evoluzione artistica per Flyzir: un mix di spiritualità, elettronica e pop accessibile, che parla al cuore e invita alla rinascita attraverso il ballo e la consapevolezza. Un talento emergente da seguire.