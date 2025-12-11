Forbes: Meloni, quarta donna più potente del mondo nel 2025

Time incorona: l'intelligenza artificiale come 'Persona dell'anno'

Forbes ha pubblicato la nuova classifica delle donne più potenti al mondo per il 2025 e Giorgia Meloni si conferma tra le figure di maggiore rilievo internazionale. La premier italiana conquista il quarto posto, superata di una posizione dalla nuova primo ministro giapponese Sanae Takaichi, entrata in carica lo scorso 21 ottobre.

Al vertice della graduatoria resta saldamente Ursula von der Leyen, che mantiene la prima posizione per il quarto anno consecutivo, seguita dalla presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. A completare la top five è la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, al quinto posto.

Intanto, dall’altra parte dell’oceano, la rivista statunitense Time ha scelto un protagonista inedito per la sua cover story più prestigiosa: l’Intelligenza Artificiale è la “Persona dell’Anno 2025”.

La motivazione del magazine sottolinea come la IA stia “influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite”, evidenziando il suo ruolo centrale nelle trasformazioni economiche, sociali e culturali che stanno ridisegnando il mondo contemporaneo.