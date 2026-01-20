Forlì, foto di scuole rase al suolo dopo il sisma: sono false, Comune e Regione denunciano

Fake news e scosse: quando l'intelligenza artificiale alimenta la paura

Dopo le scosse della scorsa settimana a Forlì hanno iniziato a circolare sui social e nelle chat immagini false di scuole superiori distrutte, tra cui il Centro Studi e l’Itis Marconi. Foto costruite ad arte, probabilmente con l’uso dell’intelligenza artificiale, che hanno generato paura e confusione tra cittadini, studenti e famiglie.

Regione e Comune sono intervenuti segnalando l’accaduto alla Polizia locale, che ha avviato le indagini per individuare i responsabili. Le autorità parlano di un grave episodio di procurato allarme, aggravato dal contesto di emergenza, e invitano la cittadinanza a informarsi solo attraverso canali ufficiali.