Forlivese muore a 31 anni dopo dimissione per torcicollo: indaga la Procura

Dolore al collo, visita in ospedale e dimissioni: poche ore dopo la giovane è deceduta. Si ipotizza la rottura dell’aorta

Sofja Rossi, 31 anni, è morta nella sua casa di Pignataro Interamna dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso di Cassino, dove si era recata per un dolore acuto al collo irradiato alla schiena. I medici avevano ipotizzato una cervicalgia, riscontrando parametri regolari. Ma la notte seguente la situazione è precipitata: l’intervento del 118 si è rivelato inutile. La Procura ha sequestrato la salma e disposto l’autopsia, indagando per eventuali responsabilità mediche. Sofja, trasferitasi da Forlì otto anni fa, era nota in zona per la sua attività agricola.