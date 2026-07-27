Forza Italia all'attacco sul turismo: "Estate debole, Riccione non può vivere solo nel weekend"

Andrea Dionigi Palazzi critica l'amministrazione della Perla Verde. "Meno presenze e consumi, gli operatori così sono in difficoltà. Politiche insufficienti"

Un’estate tutt’altro che brillante, con presenze deboli durante la settimana e operatori che iniziano a fare i conti con una stagione al di sotto delle aspettative. È il quadro tracciato dal capogruppo di Forza Italia Andrea Dionigi Palazzi, che torna ad attaccare l’amministrazione comunale di Riccione sulla gestione e sulle politiche messe in campo per il turismo.

Secondo Palazzi, le difficoltà segnalate ormai da settimane dagli operatori del settore sarebbero evidenti soprattutto dal lunedì al venerdì, quando l’afflusso turistico risulterebbe più debole. Diversa la situazione nel fine settimana: "Il sabato si lavora discretamente e la domenica, quando il meteo lo consente, si registra qualche risultato migliore. Ma una località come Riccione non può vivere di un solo fine settimana e tantomeno di speranze". Una situazione che per il capogruppo di Forza Italia sarebbe in contrasto con il racconto portato avanti dall’amministrazione comunale. "Continua a raccontare una realtà diversa, sostenendo che tutto proceda per il meglio. I fatti, però, dicono altro", afferma Palazzi.

Nel mirino finiscono in particolare le politiche turistiche adottate negli ultimi quattro anni, giudicate dal consigliere di opposizione insufficienti per rilanciare l'attrattività della città. Secondo Palazzi, le conseguenze sarebbero oggi visibili in termini di "meno presenze, meno consumi, operatori in difficoltà e una crescente percezione di insicurezza".

Da qui la richiesta di un cambio di passo. "Negare il problema non lo risolve. Al contrario, lo aggrava. Il primo passo per invertire la rotta è avere l’onestà di riconoscere che il problema esiste", prosegue il capogruppo di Forza Italia.

Per Palazzi è quindi necessario ripartire dalle difficoltà segnalate dal comparto e mettere in campo nuove strategie capaci di rafforzare la competitività della destinazione. "Solo partendo dalla realtà si possono adottare politiche serie per riportare Riccione ad essere una destinazione attrattiva, sicura e competitiva. Continuare a dire che va tutto bene significa voltare le spalle a chi ogni giorno vive di turismo e sta pagando il prezzo di scelte sbagliate".