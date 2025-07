Francavilla Fontana, Carabiniere ucciso dai rapinatori all’ultimo giorno di servizio aveva 59 anni

Arrestati i responsabili, uno è morto nello scontro a fuoco

Tragedia all’alba nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: il brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie, 59 anni, è stato ucciso da rapinatori in fuga durante il suo ultimo turno di servizio prima della pensione, prevista per luglio. Viveva a Ostuni e lascia due figli.

Legrottaglie era intervenuto insieme a una pattuglia dopo la segnalazione di una rapina a un distributore di carburante. I militari hanno intercettato l’auto dei malviventi e, nel tentativo di bloccarla, le due vetture si sono speronate. A quel punto i rapinatori sono fuggiti a piedi, dividendosi. Il brigadiere ha inseguito uno dei due, che ha aperto il fuoco, colpendolo mortalmente.

Le forze dell’ordine hanno poi localizzato i fuggitivi in una masseria della zona. Durante l’operazione di cattura si è verificato un conflitto a fuoco: uno dei due rapinatori, Michele Mastropietro, 59 anni, è rimasto ucciso. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato proprio lui a sparare contro il carabiniere. Mastropietro aveva precedenti penali per furto, rapina e associazione a delinquere.

Il secondo rapinatore è stato arrestato. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono in corso per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.