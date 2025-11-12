Francesco Taini nominato vicecoordinatore di ANCI Giovani Emilia-Romagna

Il vicesindaco di Montefiore Conca entra nel vertice regionale dell’associazione dei giovani amministratori

È un riconoscimento importante quello ricevuto da Francesco Taini, vicesindaco di Montefiore Conca, nominato vicecoordinatore di ANCI Giovani Emilia-Romagna nel corso dell’assemblea regionale. Il giovane amministratore montefiorese entra così a far parte del vertice regionale dell’associazione che riunisce i giovani amministratori locali, affiancando il nuovo coordinatore Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, e la vicecoordinatrice Serena Bugani, consigliera comunale di Imola. L’assemblea, aperta dal presidente di ANCI Emilia-Romagna Marco Panieri, ha confermato il ruolo strategico di ANCI Giovani come laboratorio di idee e spazio di confronto tra chi, sotto i quarant’anni, si impegna quotidianamente nelle istituzioni locali. L’Amministrazione comunale di Montefiore Conca ha voluto esprimere le proprie congratulazioni a Francesco Taini per l’incarico ricevuto, riconoscendo in lui un esempio di impegno civico, passione politica e dedizione verso la collettività.