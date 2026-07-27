Fratelli d'Italia inaugura la nuova sede a Rimini. "Un punto di partenza"

Il coordinatore comunale Claudio Mazzarino ringrazia militanti e volontari. “Una casa aperta ai cittadini e un segnale concreto di interesse e fiducia”

Una nuova casa per Fratelli d’Italia a Rimini e soprattutto, un punto dal quale iniziare a costruire il percorso che porterà il partito verso le elezioni amministrative del 2027. Dopo l’inaugurazione della nuova sede, il coordinatore comunale Claudio Mazzarino traccia un primo bilancio dell’appuntamento e ringrazia militanti, volontari, simpatizzanti e cittadini che hanno preso parte all’evento.



Una partecipazione che, secondo il coordinatore comunale, assume anche un preciso significato politico. “Rappresenta un segnale concreto di interesse e fiducia verso il progetto politico di Fratelli d’Italia e costituisce un’importante base di partenza per il percorso che ci accompagnerà fino alle elezioni amministrative del 2027”. L’apertura della sede rappresenta inoltre uno degli obiettivi indicati dallo stesso Mazzarino in occasione del congresso del 2 marzo 2025, quando era stato eletto alla guida del coordinamento comunale. Un impegno assunto con iscritti e militanti che, evidenzia, può ora dirsi raggiunto.



Nel bilancio dell’inaugurazione trova spazio soprattutto il ringraziamento alla macchina organizzativa che ha lavorato dietro le quinte. Mazzarino rivolge il proprio grazie ai dirigenti e, in particolare, “ai militanti e ai volontari che, con passione, disponibilità e spirito di servizio, hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita” dell’appuntamento. Persone che, aggiunge, rappresentano “il volto più autentico di Fratelli d’Italia”, dedicando tempo ed energie al progetto politico anche lontano dai riflettori.

La nuova sede vuole però essere qualcosa di più di uno spazio destinato all’attività interna del partito. Dopo quindici anni, sottolinea il coordinatore, Fratelli d’Italia torna ad avere a Rimini una propria casa, pensata come luogo aperto alla città e al confronto con il territorio.



“L’inaugurazione non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Sarà una casa aperta ai cittadini: un luogo di ascolto, confronto, partecipazione e proposta politica”. Negli spazi della sede saranno organizzati incontri, iniziative e momenti di approfondimento con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il partito e la comunità riminese.



Lo sguardo è dunque già rivolto ai prossimi mesi e al percorso politico che condurrà alle amministrative del 2027. “Rinnovo il mio impegno a lavorare con serietà, passione e determinazione affinché questa sede diventi un punto di riferimento per tutti coloro che condividono i valori di Fratelli d’Italia e desiderano contribuire, insieme, alla crescita della nostra comunità”, conclude Mazzarino.