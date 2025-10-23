Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni

Feriti il padre del piccolo e un ventenne. Indagano i carabinieri di San Lazzaro di Savena

Un bambino di 7 anni ha perso la vita ieri sera in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 21 lungo la strada Porrettana, nella frazione di Lovoleto, nel territorio comunale di Granarolo dell’Emilia.

Secondo le prime ricostruzioni, due automobili – una Volkswagen Corrado e una Renault Clio – si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato estremamente violento: uno dei veicoli è finito fuori strada.

A bordo della Volkswagen viaggiavano il bambino e il padre, un uomo di 34 anni di origine albanese residente a Minerbio. Il piccolo, che si trovava sul sedile posteriore, è deceduto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Il padre e il conducente dell’altra vettura, un ventenne, sono rimasti feriti in modo meno grave e trasportati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

L’intera comunità di Minerbio è sotto shock per la morte del piccolo, avvenuta in una tranquilla sera d’autunno, lungo una delle strade più trafficate e pericolose della zona.