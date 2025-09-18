Frontemare, il Top Club Show Dinner festeggia la propria direttrice artistica Cristina Venzi

L'evento, previsto per venerdì 19 settembre, vedrà la presenza di artisti, dj e dello special guest Eugenio Colombo

Trent’anni di esperienza come direttrice artistica e un compleanno che si trasforma in un momento per festeggiare un percorso lavorativo significativo: Cristina Venzi, figura nota e apprezzata nel settore dello spettacolo, festeggerà il compleanno al Top Club Show Dinner di Rimini, locale di cui oggi è la direttrice artistica. L'evento, previsto per venerdì 19 settembre, vedrà la presenza di artisti, dj e dello special guest Eugenio Colombo, rendendo la serata un'occasione per festeggiare il talento e la carriera di una delle figure più influenti della nightlife dell'Emilia-Romagna. Sin dai suoi inizi a Ferrara, Cristina Venzi ha impegnato le sue energie nella creazione di format e eventi che hanno aiutato a innovare il settore dell'intrattenimento serale. La sua cura per i dettagli, l'abilità di combinare qualità e innovazione e il rigore organizzativo hanno reso ogni evento realizzato dalla Venzi un modello per artisti e pubblico. Negli anni, la sua attività l’ha condotta a collaborare con locali e realtà di spicco lungo la Riviera romagnola, rafforzando una reputazione che supera i confini regionali.