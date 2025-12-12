Fuga di gas 'fantasma': anziana derubata in casa da due falsi agenti della Polizia locale

La truffa dello 'salva beni': 85enne convince a mettere in sicurezza oro e denaro, poi il furto

Colpo ai danni di un’85enne ieri mattina in via Di Mezzo a Rimini. Due uomini, spacciandosi per agenti della Polizia locale e parlando di una falsa fuga di gas, sono riusciti a farsi consegnare mille euro e vari monili d’oro. I malviventi, con pettorina e tono convincente, hanno convinto la donna a mettere “in salvo” i beni, poi sono spariti. La figlia, arrivata poco dopo, ha allertato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha raccolto la denuncia e avviato le ricerche, al momento senza esito.