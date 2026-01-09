Violenze in famiglia a Santarcangelo: a processo un 20enne per maltrattamenti alla madre

Spinta dalle scale e minacciata di morte

Un ventenne di Santarcangelo è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti della madre convivente di 44 anni. Il giovane, già allontanato dalla casa familiare e sottoposto al divieto di avvicinamento, comparirà a febbraio davanti al tribunale monocratico di Rimini.

Secondo l’accusa, da agosto 2024 il ragazzo avrebbe sottoposto la madre a insulti, minacce e aggressioni fisiche, arrivando a distruggere la porta della sua camera, a spingerla facendola cadere dalle scale, a bruciarle i vestiti e a minacciarla di morte. In un episodio sarebbe stato necessario l’intervento dei carabinieri.

Le indagini, coordinate dal pm Luca Bertuzzi, hanno portato al rinvio a giudizio disposto dal gip Alessandro Capodimonte. Il giovane, difeso dall’avvocato Luca Nebbia, dovrà ora rispondere delle accuse in tribunale.