Fuga folle all'alba: 65 km di inseguimento tra Rimini e Cesena, finisce contro un palo

Paura dell'alcol test e fuga da film: 30enne si schianta dopo un inseguimento di un'ora

Alta tensione all’alba di domenica tra le province di Rimini e Cesena. Un 30enne residente a Cesena ha dato vita a un inseguimento ad alta velocità durato circa 45 minuti e lungo 65 chilometri, dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri.

La fuga si è conclusa a Pievesestina, dove l’auto si è schiantata contro un palo. Anche dopo l’incidente l’uomo ha tentato di investire i militari intervenuti. Arrestato, ha ammesso di essere ubriaco e di essere fuggito per evitare l’alcol test, temendo di perdere il lavoro.

Il Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.