Fuga sull’A14, tunisino bracca la polizia e svanisce nei campi

Il 30enne Mallack Jamel è riuscito a scappare durante una sosta a Cesena: ricerche estese anche nel Riminese con elicotteri e posti di blocco

Doveva essere un normale trasferimento da Venezia a Bari per l’espulsione, ma il viaggio si è trasformato in una fuga rocambolesca. Un 30enne tunisino, Mallack Jamel, è riuscito a scappare durante una sosta all’area di servizio Rubicone Est sull’A14. Con una scusa ha eluso la sorveglianza e si è dileguato nei campi.

Immediato l’allarme: polizia e carabinieri hanno avviato una vasta battuta, con elicotteri in volo e posti di controllo lungo le strade. Nonostante alcuni avvistamenti nella zona di via Calcinaro, il fuggitivo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Le ricerche, inizialmente concentrate nel Cesenate, si sono estese anche nel Riminese. Al momento, però, del 30enne non c’è ancora nessuna traccia.