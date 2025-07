Fumetto e fantasia: a Riccione si chiude l’ottava edizione del corso per ragazzi

Venti giovani tra gli 11 e i 14 anni protagonisti di un percorso creativo sotto i gazebo del giardino

Si è concluso sabato 12 luglio, con grande entusiasmo e partecipazione, l’ottava edizione del Corso di fumetto per ragazzi organizzato dalla Biblioteca comunale di Riccione. Il percorso formativo, curato dall’illustratore e fumettista Niccolò Tonelli, ha visto la presenza di 20 giovani partecipanti, tutti tra gli 11 e i 14 anni, che hanno dimostrato creatività, impegno e una crescente passione per l’arte della narrazione disegnata.

Per cinque settimane consecutive, ogni sabato mattina, la Biblioteca si è trasformata in un vero e proprio laboratorio creativo all’aperto, accogliendo i ragazzi sotto i gazebo del giardino. Qui i giovani fumettisti in erba hanno potuto esplorare le basi del disegno, dell’inchiostrazione e della costruzione di una storia a fumetti, cimentandosi in esercizi pratici e in progetti individuali.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è stato il fantasy, amatissimo dai ragazzi, che ha stimolato la fantasia dei partecipanti, dando vita a una serie di storie illustrate originali, dense di creature magiche, mondi incantati e avventure epiche. Durante le varie lezioni i ragazzi hanno appreso le tecniche per realizzare la loro personale “mappa del mondo”, come creare personaggi principali e antagonisti e sviluppare una breve storia Fantasy.

Sabato 19 luglio alle 9 al Centro della Pesa (viale Lazio, 10) verranno consegnati gli attestati di partecipazione e una copia stampata del fumetto realizzato dai corsisti, impaginato e curato da Niccolò Tonelli.

Il Corso di fumetto si conferma così uno degli appuntamenti estivi più attesi della programmazione culturale della Biblioteca comunale, capace di unire il piacere della creatività al valore educativo della lettura e della narrazione. In un’epoca sempre più digitale, il fumetto resta una forma espressiva potente e accessibile, perfetta per avvicinare i più giovani al mondo dei libri attraverso l’immaginazione e il disegno. Già si guarda con interesse alla prossima edizione, nella speranza che tanti altri giovani possano scoprire – tra matite, chine e vignette – la magia di raccontare storie attraverso le immagini.