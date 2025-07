Fuoco su civili in attesa di aiuti: 51 morti a Gaza

Colpiti palestinesi in fila per cibo vicino a Zikim. L’IDF ordina l’evacuazione di Deir al-Balah. Messa del cardinale Pizzaballa nella parrocchia colpita

lmeno 51 palestinesi sono stati uccisi nelle ultime ore dal fuoco israeliano nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato da media palestinesi e arabi. Oltre 30 delle vittime si trovavano nei pressi del valico di Zikim, nel nord della Striscia, in attesa dei camion umanitari.

L’esercito israeliano (IDF) ha emesso un ordine di evacuazione per la zona sud-occidentale di Deir al-Balah, nel centro della Striscia, dove sarebbero imminenti operazioni di terra. Sarebbe la prima incursione in quella città dall'inizio del conflitto, secondo quanto riportato dal Times of Israel.

Nonostante la situazione critica, è stata celebrata la messa domenicale nella parrocchia cattolica della Sacra Famiglia a Gaza. A presiederla, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, in visita nel luogo colpito da un colpo di mortaio giovedì scorso.