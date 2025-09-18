"Fuori Israele dalla Fiera del Turismo", il sindaco di Rimini all'attacco

La richiesta di Jamil Sadegholvaad ai vertici di Italian Exhibition Group

"La presenza di Israele alla fiera del turismo di Rimini è inopportuna". Così il sindaco Jamil Sadegholvaad, in una lettera rivolta al presidente di Ieg Maurizio Ermeti, al quale è stato chiesto di ripensare alla presenza dello stand di Israele alla prossima edizione del Ttg Travel Experience, in programma dall'8 al 10 ottobre. La lettera, firmata anche dal presidente della giunta regionale Michele De Pascale, evidenzia che sia "eticamente e moralmente inaccettabile proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte". Riguardo agli accordi commerciali relativi alla manifestazione, non si può poi "non tenere conto delle giuste parole di condanna delle violenze perpetrate dal Governo Netanyahu, pronunciate anche dal Governo italiano e della Commissione europea che ha recentemente preannunciato misure sanzionatorie comunitarie". I referenti dello stand della Palestina restano invitati, ma il sindaco riferisce che non stiano rispondendo ai solleciti dei responsabili del quartiere fieristico al fine di confermare la propria presenza alla manifestazione.