Fuoripista arriva a Sant’Agata Feltria: tre giorni di spettacoli, musica e attività per famiglie

Dal 31 luglio al 2 agosto piazza Garibaldi diventa un palcoscenico con Paolo Rossi, il cine-concerto Torso Virile Colossale e un ricco programma dedicato a bambini e famiglie

Dal 31 luglio al 2 agosto Sant’Agata Feltria ospita una nuova tappa della terza edizione di Fuoripista, il progetto di ATER Fondazione che dal 26 giugno al 2 agosto attraversa otto territori dell’Appennino emiliano-romagnolo, portando spettacoli dal vivo, cinema, teatro e proposte per famiglie nelle piazze e nei luoghi simbolo delle comunità locali.

Per tre giorni Piazza Garibaldi si trasforma in un grande palcoscenico dedicato allo spettacolo e al divertimento, con un programma che alterna musica dal vivo, teatro d'autore, attività ludiche e appuntamenti per bambini e famiglie.

Si comincia venerdì 31 luglio alle 21.30 con il cine-concerto Torso Virile Colossale, il progetto musicale fondato da Alessandro Grazian che rende omaggio al “cinema peplum” italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. Sul palco Alessandro Grazian (chitarra elettrica), Filippo La Marca (tastiera), Nicola Manzan (violino) ed Emanuele Alosi (percussioni) eseguono dal vivo musiche originali ispirate all'immaginario epico dei "sandaloni", mentre alle loro spalle scorrono immagini tratte dai grandi film mitologici italiani dedicati a Ercole, Maciste, regine leggendarie ed eroi dell'antichità. Un concerto che si muove tra colonna sonora e sonorizzazione, intrecciando musica contemporanea e suggestioni cinematografiche in un viaggio spettacolare attraverso uno dei generi più iconici del cinema italiano.

Sabato 1 agosto alle 21.30 il protagonista è Paolo Rossi con Operaccia satirica, affiancato da Caterina Gabanella e dai musicanti Emanuele Dell'Acqua e Alex Orciari. In questo suo ultimo lavoro Rossi si mette in scena come un comico in terapia che attraversa ricordi, confessioni, improvvisazioni e storie ispirate ai grandi classici e alla vita quotidiana. Tra poesia popolare, comicità, satira e canzoni, si costruisce un racconto ironico e dissacrante sul presente, invitando il pubblico a ritrovarsi nelle storie condivise e nella forza liberatoria della risata.

La giornata di domenica 2 agosto è interamente dedicata alle famiglie e ai più piccoli. Dalle 17 alle 21 Piazza Garibaldi ospita il Ludobus Energia Ludica, una ludoteca itinerante con giochi della tradizione popolare costruiti a mano, pensati per coinvolgere bambini e adulti. Accanto ai giochi trovano spazio Trottolandia, una pista di quindici metri per sfide a colpi di trottole, e Il Villaggio del bamboo, laboratorio di land art dove, utilizzando canne di bamboo e semplici legature, si possono costruire opere naturali, torri, animali e capanne per trasformare lo spazio urbano in un paesaggio fantastico. Tutte le attività del Ludobus sono gratuite.

Tra le 17.30 e le 20.30 il programma prevede due spettacoli di teatro lambe-lambe: Officina Teatrale A_ctuar presenta Piccola fiera della paura, una curiosa collezione di microspettacoli popolata da creature fantastiche; Ignazio Bortot propone La Sinfonia Acquatica, delicato spettacolo di marionette in miniatura.

Alle 18.30 arriva Rosso a spasso del Teatro del Cacao, spettacolo di giocoleria, equilibrismo e comicità. A chiudere la giornata, alle 21, è Mr Ritmo di Domenico Ciano, uno spettacolo senza parole che unisce tip tap, percussioni e clownerie.

In caso di maltempo, questi ultimi due spettacoli si terranno alla Sala delle Scuderie.

Le attività del Ludobus sono gratuite, mentre gli spettacoli sono a pagamento