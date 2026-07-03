Furti in casa, Rimini al settimo posto in Emilia-Romagna con oltre 1.200 denunce

In regione si registrano quasi 16 mila episodi in un anno. Sono i risultati di un'indagine di facile.it

In Emilia-Romagna, secondo gli ultimi dati ufficiali, in un anno sono state svaligiate 15.908 abitazioni, dato che equivale a circa 44 furti in casa ogni giorno.

A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Bologna (3.944), seguita da Modena (2.738), Reggio Emilia (1.883) e Ravenna (1.439). Rimini è al settimo posto con 1201 furti denunciati

Numeri che spiegano il motivo per cui, come emerso dall’indagine commissionata da Facile.it a EMG, circa 27 milioni di italiani sono preoccupati che durante l’assenza estiva la loro abitazione venga svaligiata.

Come si tutelano gli italiani? Per 18 milioni la strategia è quella di affidarsi al "controllo di vicinato" e 12 milioni hanno deciso di puntare sulla tecnologia installando un sistema di videosorveglianza. il 20% ha sottoscritto un'assicurazione contro il furto e l'11%, invece, ha dotato l'abitazione di grate antintrusione.

Non mancano, però, soluzioni più creative: 2,7 milioni di individui preferiscono lasciare accese TV, radio o alcune luci di casa per dare l’idea che l’abitazione sia abitata.

I consigli per partire in serenità e ridurre i rischi

Per aiutare i consumatori a partire per le vacanze in serenità, ecco i cinque consigli di Facile.it su quali comportamenti tenere e quali evitare prima della partenza

Sistemi antintrusione. Dotarsi di sistemi antintrusione, come porte blindate, inferriate o videosorveglianza, riduce la possibilità che i ladri riescano ad introdursi in casa perché molto spesso i furti avvengono, banalmente, proprio attraverso finestre, balconi e porte. La partenza. Meglio rimanga un segreto fra pochi. Molto spesso, prima di colpire, i malintenzionati studiano le abitudini e gli spostamenti delle future vittime. Proprio per questo è meglio non pubblicizzare l’imminenza del viaggio; per dissimulare la propria partenza da casa si può chiedere a vicini di casa, amici o parenti di svuotare la cassetta della posta, riposizionare lo zerbino dopo eventuali pulizie e tagliare l’erba del giardino. Anche quando si caricano le valigie in macchina, meglio farlo in garage o, comunque, al riparo da sguardi indiscreti Attenzione ai social network. Per molti, quando si viaggia, viene spontaneo pubblicare sui social network foto e video della vacanza, ma bisogna prestare attenzione a chi potrebbe vedere che siamo su una spiaggia… lontani da casa. I ladri potrebbero nascondersi proprio dietro uno schermo. Se volete pubblicare a tutti i costi le vostre foto, magari rendetele visibili solo agli amici più stretti e non date troppi riferimenti circa i vostri spostamenti e la vostra assenza da casa. O semplicemente, fatelo una volta tornati a casa. Un buon nascondiglio per gli oggetti di valore. Prima di partire, assicuratevi che gli oggetti di valore, come documenti, gioielli o denaro, siano ben nascosti o richiusi in cassaforte. Se non vi fidate a lasciarli in casa, depositateli in una cassetta di sicurezza. La banca saprà custodirli con attenzione. Le assicurazioni possono fare la differenza. La sottoscrizione di una polizza casa vi può aiutare a partire con più serenità e vi proteggerà in caso di brutte sorprese al rientro. Attenzione, però, a stimare con attenzione il valore di quanto contenuto in casa, il premio varia proprio in base a questo. Se avete oggetti di particolare pregio (gioielli, opere d’arte o di antiquariato, ad esempio), meglio farli periziare prima della sottoscrizione della polizza e, soprattutto, verificare che non necessitino di ulteriori coperture aggiuntive.



