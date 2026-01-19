Furti sul lungomare di Rimini, Carabinieri beccano sul fatto 2 persone

Un 37enne e un 55enne sorpresi dai militari in due diversi locali

Hanno rubato in due distinti momenti in altrettanti locali del lungomare di Rimini, ma sono stati beccati dai Carabinieri. Nella notte scorsa i militari hanno arrestato in flagranza un 37enne albanese ed un 55enne napoletano, entrambi pregiudicati e, quest'ultimo, con divieto di dimora nel comune di Rimini. I due devono rispondere dell'ipotesi di reato di furto aggravato.

Il 37enne è stato beccato in un locale di viale Regina Elena. I militari hanno notato la serranda forzata, sono entrati e hanno beccato l'uomo in azione. Stava portando via il fondo cassa e i tablet usati per le ordinazioni.

I Carabinieri della stazione di Rimini Porto hanno invece trovato il 55enne in un ristorante del lungomare. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, l'uomo è stato trovato dai militari mentre stava rubando merce di varia natura. Perquisito aveva addosso anche gli arnesi per lo scasso.

Entrambi verranno processati per direttissima.