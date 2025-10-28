Furto al San Marino Outlet: ladri bloccati al confine

Recuperata la refurtiva nascosta sotto un'auto

Nella giornata di ieri, tre cittadini peruviani residenti a Milano sono stati arrestati in flagranza di reato dopo aver commesso un furto all’interno del San Marino Outlet Experience. I tre avevano sottratto diversi capi di abbigliamento da un negozio di un marchio prestigioso, tentando poi di allontanarsi dal centro commerciale.

Grazie alla tempestiva segnalazione delle commesse e all’intervento del servizio di sicurezza privata, i sospetti sono stati individuati prima che riuscissero a oltrepassare il Confine di Stato. Sul posto sono intervenute due pattuglie, una della Gendarmeria e una della Guardia di Rocca, che hanno fermato i tre individui e recuperato la refurtiva, nascosta sotto un’auto nel piazzale del centro.

Condotti presso la Brigata Gendarmeria di Serravalle, i tre sono stati interrogati e arrestati con le garanzie di legge per il reato di furto in concorso. Attualmente si trovano nel carcere sammarinese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto.