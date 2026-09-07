Furto alla Cooperativa La Romagnola: ladri negli uffici, danni per 4mila euro

I malviventi sono entrati da una finestra e hanno scardinato porte e armadi. Rubati un tablet e le chiavi di due pulmini. Ballabene: "Se sai quello che facciamo per la città, non ci fai uno scherzo del genere"

Sono entrati da una finestra e hanno perlustrato tutti gli uffici, scardinando le porte chiuse a chiave e mettendo tutto a soqquadro. "Se sai quello che facciamo per la città, non ci fai uno scherzo del genere". È l'amaro sfogo di Rudy Ballabene, presidente della Cooperativa La Romagnola, dopo il furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nella sede di via Coletti 44.Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito tra le 21 di domenica e le 5 di lunedì. Una volta entrati dalla finestra, hanno forzato le porte degli uffici, aperto cassetti e armadi, anche quelli chiusi a chiave e danneggiato diversi mobili. E' stato inoltre scassinato il distributore automatico e portati via un tablet e le chiavi di due pulmini.La conta dei danni è ancora in corso e, al momento, si aggira sui 4mila euro. "A pensar male si direbbe che siano andati a botta sicura" commenta Ballabene "L'amarezza è tanta. Dispiace ancora di più per il nostro ruolo nella comunità: se sai quello che facciamo e ci danneggi comunque, colpisci noi e la città".La sede non è dotata di telecamere di videosorveglianza. Sull'episodio indaga la Polizia.