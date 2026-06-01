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Furto alle cassette di sicurezza della Banca di San Marino, i clienti si affidano a un avvocato

La decisione è stata presa dal comitato nato dopo l’incontro del 27 maggio a Borgo Maggiore

A cura di Glauco Valentini Redazione
01 giugno 2026 07:02
Furto alle cassette di sicurezza della Banca di San Marino, i clienti si affidano a un avvocato - Repertorio
Repertorio
Repubblica San Marino
Cronaca
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I clienti coinvolti nel furto alle cassette di sicurezza della filiale di Faetano della Banca di San Marino hanno deciso di affidarsi a un legale per tutelare i propri diritti e richiedere il risarcimento dei danni subiti.

La decisione è stata presa dal comitato nato dopo l’incontro del 27 maggio a Borgo Maggiore. Secondo quanto emerso dalle indagini, i ladri sarebbero riusciti ad accedere al caveau dopo essersi nascosti all’interno della filiale durante la notte.

Il comitato intende inoltre supportare gli aderenti nel procedimento penale aperto davanti al Tribunale di San Marino. Resta attivo il gruppo dei clienti danneggiati, aperto a nuove adesioni.

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