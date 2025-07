Furto lampo a Milano: strappa un orologio da 300mila euro, arrestato

Il furto è avvenuto davanti a un hotel in viale Bligny. Il presunto autore, un 28enne belga senza fissa dimora

Un prezioso orologio Richard Mille da 300mila euro è stato rubato nel pomeriggio di martedì 15 luglio a Milano, davanti all’hotel Bocconi in viale Bligny. La vittima è Nevzat Kaya, dirigente del club calcistico turco Trabzonspor, sorpreso mentre faceva shopping con la figlia nella zona del Quadrilatero.

Il presunto responsabile, un cittadino belga di 28 anni, senza fissa dimora e con numerosi alias, è stato fermato circa 24 ore dopo dagli agenti della squadra mobile mentre mangiava un kebab in un locale di via Panfilo Castaldi, in zona Porta Venezia. L’uomo si sarebbe aggirato in bicicletta nella zona del furto e pare fosse già stato notato dagli investigatori poco prima della rapina.

Le accuse a suo carico sono di rapina aggravata. Le forze dell’ordine, coordinate dai dirigenti Alfonso Iadevaia e Filippo Bosi, stanno ora lavorando per identificare eventuali complici.