Futuro Verde cresce a Rimini: 50 soci e 12 eventi nel 2025

L’associazione annuncia nuovi progetti, come lo Smoke Free Weekend, per promuovere salute, sostenibilità e cittadinanza attiva

Il 2025 si è chiuso con risultati concreti e in forte crescita per Futuro Verde, associazione di promozione sociale attiva sul territorio riminese impegnata sui temi della sostenibilità ambientale, della partecipazione e della cittadinanza attiva, con attività di azione e sensibilizzazione green. Nel corso dell’anno appena concluso, l’associazione ha raggiunto 50 soci aderenti, promosso 12 eventi pubblici e organizzato numerose attività di sensibilizzazione ambientale.

Tra queste, i clean up ambientali realizzati in tre comuni del territorio, che hanno portato alla raccolta di una media di circa 120 kg per ogni iniziativa, restituendo spazi più puliti e vivibili alla comunità. Un impegno che ha coinvolto cittadine e cittadini di tutte le età, rafforzando una rete territoriale attenta ai temi dell’ambiente, del riuso e della responsabilità collettiva.

Tra le iniziative più apprezzate anche l’Eco Tombola – Tombola Sostenibile del Riuso, che ha saputo unire socialità, divertimento e attenzione all’ambiente. Dopo il successo della prima edizione, Futuro Verde è pronta a riproporre l’iniziativa Giovedì 15 gennaio dalle ore 20:45 in Via delle Piante 20 a Rimini con premi green e ad ampliare il calendario delle attività nel corso del 2026. Il nuovo anno vedrà infatti l’associazione impegnata in nuovi progetti di sensibilizzazione, a partire dal lancio dello Smoke Free Weekend, un’iniziativa pensata per promuovere stili di vita più sani, spazi liberi dal fumo e una maggiore attenzione alla salute e all’ambiente. «I risultati del 2025 dimostrano che c’è una comunità sempre più consapevole e partecipe – sottolinea Alessandro Romano, nuovo presidente di Futuro Verde APS –. Il 2026 sarà un anno di consolidamento e nuove sfide, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più persone, associazioni e realtà del territorio».