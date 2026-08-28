Gaiofana, l’ex scuola diventa un nuovo Centro di Comunità

La Giunta ha approvato il progetto per trasformare gli spazi di via Montescudo in un presidio sociale. Il Comune li affiderà al Terzo Settore

L’ex scuola primaria di via Montescudo 288 cambia destinazione, ma resta sempre al servizio del quartiere. Nella Gaiofana gli spazi che oggi ospitano le attività del gruppo di volontariato civico Civivo diventeranno un nuovo Centro Comunità, con l’obiettivo di offrire ai residenti un luogo per attività sociali, formative e di aggregazione.

La Giunta comunale ha approvato il progetto e ora si prepara ad avviare un’istruttoria pubblica per individuare l’ente del Terzo Settore a cui affidare gratuitamente l’immobile. La scelta dell’amministrazione è quella di mantenere la funzione sociale dell’edificio e costruire la gestione attraverso un percorso di coprogettazione con il soggetto che verrà selezionato.

Il partenariato avrà durata fino al 31 dicembre 2028, con la possibilità di una proroga di tre anni. L’ente gestore dovrà organizzare attività rivolte alla comunità, con una particolare attenzione alle persone e alle fasce più vulnerabili. Dovrà inoltre mettere a disposizione risorse proprie per sostenere le iniziative.

Nella scelta saranno valutate la qualità delle proposte, la capacità organizzativa e la disponibilità a collaborare con il Comune per verificare nel tempo i risultati delle attività.

L’immobile sarà concesso senza canone. Le spese per la manutenzione ordinaria, gli arredi, le pulizie e i tributi saranno però a carico del futuro gestore. Il Comune continuerà invece a sostenere i costi delle utenze, quantificati in 16.511 euro all’anno.

Il progetto prende così forma attorno a uno spazio che già oggi viene utilizzato dalla comunità. Con l’avvio dell’istruttoria pubblica, l’ex scuola di via Montescudo si prepara a diventare un punto di riferimento stabile per le attività e gli incontri del quartiere.