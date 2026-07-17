Gala Concerto si chiude a Petrella Guidi con Bach e Vivaldi

Sabato 18 luglio l'ultimo appuntamento della rassegna con l'Ensemble Roma Sinfonietta, diretto da Stefano Cucci e il violinista Leonardo Spinedi

Sabato 18 luglio si conclude la rassegna musicale di Gala Concerto con il quarto e ultimo appuntamento, ospitato nel giardino della chiesa di Borgo Petrella Guidi. Protagonista della serata sarà l'Ensemble Roma Sinfonietta, diretto da Stefano Cucci, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le opere di Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi, con il violinista Leonardo Spinedi come solista.

Un concerto immerso nella quiete del borgo, dove la musica dialoga con la storia e il paesaggio, regalando un'esperienza unica sotto il cielo d'estate e avrà luogo presso l'anfiteatro posizionato a ridosso della

torre medioevale. Alle ore 20,30 Carlo Pagani: intervento sulla biodiversità; a seguire il concerto.

