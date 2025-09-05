Garden Calcio, una scuola che cresce insieme ai suoi ragazzi

Al via la nuova stagione con il gruppo 2010: un vivaio nato e cresciuto in casa Garden

La nuova stagione calcistica del Garden Sporting Center parte con entusiasmo e con un gruppo di ragazzi che rappresenta al meglio lo spirito della scuola calcio: i 2010, ultima categoria giovanile del club, cresciuti quasi tutti “in casa”, dal centro estivo fino ai campi da gioco.

Un percorso che in pochi anni li ha portati a vincere partite e campionati di rilievo. Già nel 2022-2023, pur iscrivendosi a un campionato riservato ai 2009, la squadra – composta per la maggior parte da 2010 – si è distinta fino a conquistare il torneo interprovinciale di Forlì-Cesena. Nella scorsa stagione, i ragazzi hanno confermato la loro crescita imponendosi nel campionato provinciale Under 15, superando in finale la Dea Rimini, formazione che annoverava anche giocatori provenienti da società più blasonate.

Un successo che testimonia la bontà del lavoro svolto dal Garden, grazie a un sistema fatto di scelte mirate, allenatori preparati, strutture adeguate e un ambiente capace di accompagnare i giovani calciatori passo dopo passo. Non solo vittorie, ma anche tanto gioco, impegno e un percorso formativo che mette al centro lo sviluppo completo dei ragazzi.

La preparazione è iniziata il 18 agosto, sfruttando gli spazi del Garden tra parco, calciotto e piscina. Dal 24 al 28 agosto la squadra è stata in ritiro a Carpegna, con allenamenti intensivi e amichevoli organizzate con società professionistiche.

Dal 1° settembre sono invece iniziati gli allenamenti ufficiali: tre sedute settimanali dedicate al lavoro tecnico-tattico e un quarto appuntamento riservato alla parte atletica in palestra, preparata ad hoc per i ragazzi. Il programma prevede anche un’ora settimanale al coperto al PalaEvolness, a conferma della volontà del club di offrire percorsi completi e diversificati.

I numeri della scuola calcio Garden continuano a crescere e, stagione dopo stagione, il vivaio diventa sempre più rappresentativo sul territorio. Un motivo d’orgoglio per una realtà che crede nei giovani e investe costantemente nella loro crescita sportiva e personale.



