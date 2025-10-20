Garden trionfa al 5° Trofeo “Città di Rimini”

Il Garden Rimini domina il 5° Trofeo “Città di Rimini” FIN: primo posto per società, 48 medaglie e oltre cento record personali.

Una domenica di sport, passione e grandi risultati per il Garden Sporting Center, che ha conquistato il primo posto assoluto nella classifica per società al 5° Trofeo “Città di Rimini”, manifestazione ufficiale FIN che ha visto sfidarsi 498 atleti provenienti da numerose società della regione.

L’evento, ospitato nella piscina del Garden Sporting Center, ha registrato un pienone di pubblico e un’organizzazione impeccabile, frutto del lavoro di squadra di tutto lo staff: dagli allenatori ai salvataggi, dal personale del desk e delle pulizie fino al bar, tutti coordinati con grande professionalità dal responsabile tecnico Fabio Bernardi, a cui sono andati i complimenti unanimi della direzione e delle società ospiti.

Sul piano sportivo, i numeri parlano chiaro: 24 medaglie d’oro, 13 medaglie d’argento, 11 medaglie di bronzo. A questi risultati si aggiungono 13 record sociali migliorati e 127 record personali su 180 gare iscritte: un segno tangibile della crescita tecnica e umana dei giovani atleti del Garden.

"Dobbiamo esserne fieri e continuare a far crescere i nostri ragazzi nei corretti principi dello sport," ha dichiarato con orgoglio Ermanno Pasini, Presidente della Polisportiva Garden, complimentandosi con tutto lo staff per la perfetta riuscita dell'evento.

Con questa vittoria, il Garden Rimini conferma la propria tradizione e l’impegno nel promuovere il nuoto giovanile sul territorio, dimostrando ancora una volta che la passione, la competenza e l’unione di squadra portano sempre grandi risultati — dentro e fuori dalla vasca.