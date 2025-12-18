Garlasco, a Pavia l’ultimo atto dell’incidente probatorio

In aula anche Alberto Stasi mentre gli esperti discutono il Dna estrapolato dalle unghie di Chiara Poggi

Si è svolto questa mattina, nell’aula del tribunale di Pavia, l’ultimo atto dell’incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco. Come sempre, l’edificio è stato “assediato” da troupe televisive e giornalisti, testimoniando l’interesse mediatico costante per uno dei casi di cronaca nera più seguiti in Italia.

Durante l’udienza, gli esperti hanno confrontato le risultanze del Dna maschile trovato sotto le unghie di due dita di Chiara Poggi. La consulenza della Procura della Repubblica di Pavia e del gip Denise Albani ritiene che il materiale genetico sia compatibile con quello di Andrea Sempio o dei componenti della linea paterna della sua famiglia.

In aula era presente anche Alberto Stasi. “Stasi è interessato a seguire l’udienza – ha spiegato l’avvocato Antonio De Rensis – e questo mi fa piacere”, ha aggiunto il legale, confermando la partecipazione dell’imputato al dibattimento.