Gattuso si prende l’Italia: “A 100 all’ora per il Mondiale”

Il nuovo Ct azzurro: “Non sono solo Ringhio, farò ricredere La Russa”

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La presentazione è avvenuta oggi a Roma, alla presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina e del capo delegazione azzurro Gianluigi Buffon. “L’Italia ha la squadra per andare al Mondiale – ha detto Gattuso – Tornare ai Mondiali è fondamentale per il nostro calcio. Mi aspetta un lavoro difficile, ma nella vita niente è facile”.

La nomina di Gattuso arriva all’indomani della pesante sconfitta contro la Norvegia, costata la panchina a Luciano Spalletti. Gravina ha sottolineato la scelta come “una svolta necessaria”, puntando su “un uomo di temperamento e identità”.

Gattuso non si nasconde e fissa subito la rotta: “Bisogna andare a cento all’ora in allenamento, su questo non transigo. Poi fuori dal campo non faccio il poliziotto, ma in campo serve intensità assoluta”. L’ex tecnico di Milan e Napoli vuole imprimere una svolta, anche nell’immagine: “Non sono solo Ringhio. So comunicare, so motivare, e chi dubita avrà modo di ricredersi”.

Una risposta diretta anche a chi, come il presidente del Senato Ignazio La Russa, aveva espresso perplessità sul suo profilo: “Mi auguro di farlo ricredere”, ha detto Gattuso. Lapidaria ma possibilista la replica del senatore: “Forse ci vuole il suo Ringhio. Diamogli fiducia”.

La nuova era è iniziata. Il cammino verso il Mondiale passa ora da Coverciano, dove Gattuso è pronto a riportare entusiasmo e fame in un gruppo da ricostruire. Con grinta. A cento all’ora.