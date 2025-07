Gaza, diplomazia sullo yacht: Witkoff in Sardegna per rilanciare i negoziati

L’inviato Usa incontra i ministri di Israele e Qatar in Costa Smeralda. Hamas risponde alla proposta di tregua: richieste su aiuti, ritiro militare e fine della guerra

L’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff è arrivato in gran segreto in Sardegna, dove resterà fino a domenica per coordinare i negoziati sulla tregua a Gaza. I colloqui, secondo fonti diplomatiche, si tengono a bordo di un mega yacht ormeggiato davanti alla Costa Smeralda, meta abituale del jet set internazionale.

Witkoff incontrerà il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani per valutare le prossime mosse. Hamas, intanto, ha fatto sapere di aver consegnato ai mediatori in Qatar la propria risposta alla proposta di cessate il fuoco avanzata da Israele: 60 giorni di tregua, rilascio di ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi, ingresso garantito degli aiuti e ritiro delle truppe da specifiche aree.

Ma lo stallo continua. Israele accusa Hamas di ostacolare il dialogo e ribadisce che il disarmo del movimento resta una condizione non negoziabile. I mediatori, intanto, lavorano a Doha per superare le distanze.

Nel frattempo, le principali agenzie internazionali – Afp, Ap, Reuters e Bbc – hanno chiesto a Israele di garantire la libertà di movimento dei giornalisti dentro e fuori Gaza, denunciando le difficili condizioni di lavoro e il rischio fame per i reporter sul campo.