Gaza, l'Onu denuncia: "Aiuti insufficienti per la popolazione"

Intanto, almeno 27 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani dall'alba

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha) ha lanciato un nuovo allarme sulla situazione nella Striscia di Gaza, affermando che gli aiuti umanitari attualmente in ingresso sono "lontani dall'essere sufficienti" per rispondere ai bisogni urgenti della popolazione civile.

Nonostante quattro giorni di "pause tattiche" annunciate da Israele per permettere la distribuzione degli aiuti, si continuano a registrare decessi legati alla fame e alla malnutrizione. Persone in cerca di cibo e assistenza stanno perdendo la vita in un contesto umanitario sempre più drammatico.

Secondo fonti mediche locali, citate dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, almeno 27 palestinesi sono stati uccisi dall’alba di oggi in una serie di attacchi delle forze israeliane. Le operazioni militari continuano a colpire diverse aree della Striscia, aggravando ulteriormente una crisi già critica.

L'Onu ribadisce l’urgenza di garantire un accesso sicuro, costante e massiccio degli aiuti umanitari, sottolineando che la sopravvivenza di centinaia di migliaia di persone è appesa a un filo.