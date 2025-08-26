Gaza, nuovi raid israeliani: almeno 24 morti

Oltre 300 vittime della fame dall’inizio del conflitto, tra loro 117 bambini

Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi dall’alba di oggi nei raid condotti dall’esercito israeliano (IDF) sulla Striscia di Gaza. Secondo fonti locali, quattro abitazioni sono state colpite nei quartieri di Zeitoun e Sabra, a Gaza City. Nella zona centrale della città hanno perso la vita due persone, tra cui un bambino di appena due anni.

Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha inoltre riferito che tre persone sono decedute nelle ultime 24 ore a causa della malnutrizione. Il bilancio complessivo delle vittime per fame sale così a 303 dall’inizio della guerra con Israele, tra cui 117 bambini.

La crisi umanitaria nella Striscia si aggrava di giorno in giorno: la scarsità di cibo, medicine e beni essenziali continua a mettere a rischio la sopravvivenza della popolazione civile, mentre i bombardamenti non accennano a fermarsi.