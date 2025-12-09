Altarimini

Genova: 12enne travolto da un’ambulanza mentre va a scuola, è in gravi condizioni

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente

A cura di Glauco Valentini Redazione
09 dicembre 2025 11:51
Un ragazzino di 12 anni è stato investito questa mattina a Genova da un’ambulanza in servizio di emergenza. Il mezzo procedeva a sirene spiegate quando ha travolto il giovane che stava attraversando la strada per recarsi a scuola. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale pediatrico Gaslini, dove è ricoverato in condizioni molto gravi. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per verificare eventuali responsabilità.

