Germania, Pil in calo nel secondo trimestre: -0,3% contro le attese

Mercati europei in attesa del discorso di Jerome Powell da Jackson Hole

Nel secondo trimestre del 2025 l’economia tedesca ha registrato una contrazione inattesa dello 0,3%, deludendo le previsioni degli analisti che stimavano una lieve crescita dello 0,1%. A comunicarlo è l’Ufficio di statistica federale Destatis, sottolineando come la debolezza della domanda interna e le difficoltà nel commercio estero abbiano inciso negativamente sulla congiuntura.

Il dato tedesco, considerato un indicatore chiave per l’intera area euro, non sembra tuttavia aver scosso in modo significativo i mercati finanziari. Le Borse europee viaggiano in linea tra loro e Piazza Affari si muove in sintonia con gli altri listini continentali.

Gli operatori guardano con crescente attenzione all’appuntamento di Jackson Hole, dove nel pomeriggio italiano è atteso l’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Le sue parole potrebbero offrire nuovi spunti sull’orientamento di politica monetaria americana e influenzare le dinamiche dei mercati globali nelle prossime settimane.