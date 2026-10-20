Gineria Illegale, sabato speciale con la star dei bartender Luca Cinalli

Per inaugurare la nuova stagione del locale, appuntamento dalle 20 con uno dei nomi più noti della mixology internazionale, da anni al lavoro a Londra

Serata top alla Gineria Illegale di Rimini, in viale Vespucci, ad inaugurare la sua nuova stagione con un nuovo staff di bar che ha in Charles Flamminio (per lui è un gradito ritorno), consulente e ambassador per grandi marchi del settore, la importante figura di riferimento .

Sabato 24 dalle ore 20, infatti, dietro il banco del locale di viale Vespucci il grande protagonista sarà Luca Cinalli, abruzzese di origine, uno dei nomi più noti della mixology internazionale, da anni al lavoro nella capitale britannica.

Cinalli è stato head bartender del Nightjar, il cocktail bar in stile anni Venti più volte inserito nella classifica The World's 50 Best Bars, e bar manager dell'Oriole di Londra. Inoltre è co-fondatore di Hospitality Gourmet, uno dei partner della serata, realtà che si occupa di consulenza e formazione per bar e ristoranti in tutto il mondo (gli altri sono Galvanina, Dibaldo, Piero, Robymarton Spirits).

Luca Cinalli

L’evento è un guest shift, la formula con cui un bartender - uno dei più conosciuti al mondo, assicura Flamminio - prende il posto dello staff dietro al banco.

Non si poteva insomma scegliere di meglio per inaugurare il calendario di eventi con cui il noto locale di Marina Centro vuole divulgare la nuova filosofia: guidare il cliente, interpretarne le richieste, raccontare il cibo ed il cocktail che arrivano al tavolo. Creare una sorta di dialogo tra cucina e drink list che punta su cocktail riconoscibili ma reinterpretati, nuove combinazioni aromatiche e tecniche moderne, con un'attenzione particolare alla componente olfattiva e visiva.

“Una delle novità sarà una drink list con gin tonic abbinati al food denominata dieci decimi con cinque botaniche nel piatto e cinque nel gin – racconta Flamminio – E ancora: una piccola selezione di tè caldi e cocktail da abbinamento, costruiti con infusioni, botaniche, spezie, agrumi ed erbe aromatiche, pensata per rallentare i tempi dell'aperitivo e della cena”.

Insomma, un’offerta che si vuole distinguere, toccare la mente ma soprattutto il cuore del cliente.

Per info e prenotazione tavoli: 0541-207289