Ginnastica artistica, Sofia Caltagirone tra le migliori d’Italia: 12° posto alle finali nazionali

La giovane atleta della Ginnastica Riccione Academy conferma la sua crescita dopo il titolo di vicecampionessa regionale e la vittoria nella Zona Tecnica Gold Allieve 2

Sofia Caltagirone continua il suo percorso di crescita. Dopo essersi laureata vicecampionessa regionale e aver vinto la Zona Tecnica (che ha visto in gara le migliori ginnaste delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria) nella categorie Gold Allieve 2, la giovane e talentuosa atleta della Ginnastica Riccione Academy ha conquistato il 12° posto nelle Finali Nazionali di Ginnastica Artistica Femminile, svoltesi l’8 e il 9 maggio al PalaFabbri di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Nell’occasione l’amministrazione comunale di Pieve di Soligo ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria alla campionessa olimpica Alice D’Amato, che con la città di Riccione ed il club del presidente Francesco Poesio ha instaurato un profondo legame, dovuto anche ai tanti stage estivi della Nazionale Italiana Femminile G.A.F. tenutisi nella Perla Verde negli ultimi anni.

“Sofia ha chiuso in 12a posizione nella classifica All Around in una finalissima in cui erano impegnate le migliori 60 ginnaste Allieve 2 d’Italia, è quindi la 12a ginnasta più forte d’Italia nella sua categoria – commenta un entusiasta Francesco Poesio -. Anche nel 2025 Sofia si era qualificata alle Finali Nazionali, classificandosi poi in 31a posizione. Nonostante il passaggio dalla categoria Allieve 1 alla categoria Allieve 2, dovuto all’anno in più, con conseguente aumento del livello della competizione e delle difficoltà, Sofia ha ottenuto un punteggio importante, scalando la classifica di una ventina di posizioni rispetto all’anno scorso. Questo piazzamento di grande prestigio, unito ai risultati delle altre gare di questo 2026, è lo specchio della sua grande crescita – continua il presidente della Ginnastica Riccione Academy -. I risultati di Sofia, come quelli di tante nostre ginnaste, migliorano sempre più e sono un’ulteriore conferma che la strada intrapresa dalla nostra società sia quella giusta”.