Ginnastica Riccione Academy alla Final Eight per il terzo anno consecutivo

Sabato 16 maggio a Bergamo la squadra riccionese sfiderà le migliori società italiane per lo scudetto di Ginnastica Artistica femminile

Domani, sabato 16 maggio, alla Choruslife Arena di Bergamo si svolgerà la Final Eight che assegnerà gli scudetti italiani di Ginnastica Artistica maschile e femminile. Tra le otto società che si contenderanno il titolo femminile c’è, per il terzo anno di fila (da quando è stata promossa nella massima serie) la Ginnastica Riccione Academy. Le avversarie saranno la Libertas Ginnastica Vercelli, squadra campione in carica e dominatrice della regular season, la Brixia di Brescia, Artistica ‘81 Trieste, Ginnastica Civitavecchia, Ginnastica Heaven di Roma, Unione Sportiva Renato Serra di Cesena e Forza e Coraggio di Milano.

La squadra riccionese è formata dalla capitana Adriana Poesio, dalla nazionale azzurra Rebecca Aiello, dalla nazionale spagnola Alba Petisco, da Amelia Mettifogo, Sofia Brocchi e Angela Guerzoni.

“Stiamo lavorando per arrivare preparati a questo appuntamento di grande prestigio – attacca il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio -. Anche quest’anno siamo tre le “magnifiche” otto, in un campionato sempre molto competitivo e difficile. Il nostro obiettivo per questa Final Eight è migliorare l’ottava posizione dell’anno scorso. Siamo fiduciosi perché sappiamo che le nostre ragazze combatteranno fino alla fine per cercare di arrivare il più in alto possibile. Quanto fatto nella prova di Terni, senza il nostro prestito straniero Alba Petisco, con il sesto posto conquistato grazie ad un ottimo 150.050, ci fa ben sperare. Le ragazze in questi giorni stanno lavorando davvero bene e i test stanno dando risposte molto positive. Anche Alba (Petisco, ndr) ha recuperato dal problema alla caviglia e sarà con noi a Bergamo. Le ragazze sono cariche. Speriamo possano arrivare all’appuntamento più importante dell’anno con quella tranquillità che può permettere loro di proporre un livello di ginnastica molto alto. Nella Final Eight si applicano le stesse regole di Mondiali e Olimpiadi, non ci sarà quindi il punteggio di scarto, per cui non c’è margine d’errore. Ma per noi, arrivati a questo punto, l’importante è che le nostre ginnaste si divertano”.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Francesco Poesio - intervista di Mary Cianciaruso

Il programma. Oggi, venerdì, alle 16 la prova podio, sabato alle 15:45 l’inizio delle prove, le premiazioni sono previste attorno alle 19.