Ginnastica Riccione Academy protagonista alle Finali Nazionali Gold

Le Allieve Gold della Ginnastica Riccione Academy centrano la top five nazionale davanti al pubblico di casa

Un trionfo a livello organizzativo e a livello agonistico. Le Finali Nazionali a Squadre Allieve Gold di Ginnastica Artistica Femminile, svoltesi lo scorso fine settimana al Play Hall di Riccione, hanno visto brillare la Ginnastica Riccione Academy per l’impeccabile organizzazione e per il quinto posto centrato in Gold 3B con la squadra composta da Sofia Caltagirone, Margherita Cantelli, Gaia Mariotti, Miruna Scopet ed Eleonora Corazza, accompagnate dal tecnico Lorenzo Mulitze.

Parte proprio da questo prezioso piazzamento il commento del presidente della società della Perla Verde, Francesco Poesio. “Dopo un periodo complesso, posso dire con il cuore pieno di soddisfazione che la nostra è la quinta migliore squadra italiana Gold 3B – le sue parole -. Un risultato che ha un significato importante per l’incredibile lavoro di squadra che c’è dietro, un lavoro fatto di sacrifici, dedizione e passione. Le nostre giovani atlete, con la loro forza, hanno superato ogni difficoltà e oggi sono il simbolo di ciò che significa lottare fino all’ultimo secondo. Rispetto allo scorso anno i miglioramenti sono stati enormi, ma quello che mi rende più felice è vedere che adesso siamo una società pronta a competere a livello nazionale, con ginnaste Junior e Senior di serie A, e un futuro promettente anche per le nostre giovani allieve”.

Le finali si sono disputate per il secondo anno di fila a Riccione. E nella sua visita di sabato il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Andrea Facci, ha elogiato le capacità organizzative della Ginnastica Riccione Academy e la qualità dell’accoglienza della città di Riccione e della regione Emilia-Romagna.

“Sono orgoglioso di avere avuto l’opportunità di organizzare per il secondo anno consecutivo le Finali Nazionali a Squadre Allieve Gold, che sono state un grande successo grazie a un team di lavoro davvero eccellente. Desidero ringraziare tutti i collaboratori, la mia collega Barbara (Lussignoli, vicepresidente della Ginnastica Riccione Academy, ndr), mia moglie Anna, i genitori volontari, gli allenatori professionisti e tutti gli addetti ai lavori che ha hanno lavorato con impegno e passione per portare a termine questa importante manifestazione. Senza il loro supporto costante nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Voglio ringraziare anche il Comune di Riccione per il sostegno e la collaborazione, i nostri sponsor e ovviamente la Federazione Ginnastica d’Italia per la fiducia accordataci. La cosa più bella? Vedere la felicità negli occhi delle atlete, che con il loro entusiasmo e spirito di squadra hanno reso questo evento davvero speciale. Il sorriso di ogni atleta, il calore delle famiglie ed il sostegno delle società sono il vero valore che non ha prezzo, e il miglior risultato che potessimo ottenere”.



