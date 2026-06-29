Ginnastica, Serena Salza brilla ai Nazionali: medaglie e titolo di vice campionessa

La giovane atleta della società Le Fate protagonista a Rimini: argento nel corpo libero, bronzo alla palla e secondo posto assoluto nell’All Around

Ai Campionati Nazionali della Federazione Ginnastica d'Italia brilla la giovane ginnasta Serena Salza, originaria di San Sossio Baronia (Avellino) e portacolori della società Le Fate di Rimini.

In una competizione con oltre 500 ginnaste, Salza ha ottenuto due medaglie e un secondo posto nell'All Around. Un ottimo risultato che è il frutto di un lavoro di squadra impeccabile, orchestrato dalla competenza tecnica e artistica di Angela, coreografa e presidente della società Le Fate, laureata presso la prestigiosa Accademia Nazionale di Danza, con la quale Serena studia regolarmente danza classica. Al suo fianco competenza di Maria Teresa Giorgio, nel fondamentale ruolo di Tecnico Federale, Giudice Federale e direttrice tecnica del club. Salza ha conquistato così la medaglia d'argento al corpo libero: sulle note di Michael Jackson, ha portato in scena una performance magnetica, grintosa ed espressiva. Medaglia di bronzo, invece alla palla. Nella classifica All Around, la combinazione complessiva dei punteggi di gara, Salza ha conquistato il titolo di vice campionessa.

"Un'emozione indescrivibile - commenta la dirigenza de Le Fate - ma questo risultato, oltre a premiare il talento purissimo di Serena, certifica anche il valore della nostra scuola, dove l'alto perfezionamento accademico della danza si unisce alla ginnastica. Il montaggio degli esercizi curato da Adeline Ursache, unito al grandissimo lavoro che abbiamo fatto in palestra per pulire e perfezionare ogni minimo movimento, ha saputo esaltare le doti di Serena. Vedere questi programmi eseguiti con tale sicurezza in mezzo a 500 ginnaste è la conferma che stiamo tracciando una strada vincente".