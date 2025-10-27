Gio Evan parte con il tour teatrale “L’affine del mondo”: a novembre a Cesena

Lo spettacolo unisce poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere su ascolto e connessione tra le persone

Al via dal 28 ottobre a Crema “L’affine del mondo”, il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan.

Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall'affinità e dalla connessione tra esseri umani. In quattro atti, “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull'importanza dell'ascolto e dell'armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni.

A teatro, Gio Evan presenterà inoltre il nuovo album “L’eleganza del mango”, un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando poesia e canzone in un unico flusso. Con questo disco, distribuito da ADA Music, l’artista conferma la sua vocazione di “pensa-autore”, capace di unire scrittura, filosofia ed emozione in un linguaggio accessibile ma mai banale.

Di seguito le date del tour “L’affine del mondo”

28 ottobre al Teatro San Domenico di Crema – Sold out

29 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine

30 ottobre al Teatro Comunale di Belluno

31 ottobre al Teatro Santa Chiara di Trento

6 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma – Sold out

8 novembre al Nuovo Teatro Carisport di Cesena

9 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano

10 novembre al Teatro Verdi di Firenze

11 novembre al Teatro Moderno di Grosseto

17 novembre al Teatro Filarmonico di Verona – Sold out

18 novembre al Teatro Colosseo di Torino – Sold out

25 novembre al Teatro Duse di Bologna –Sold out

26 novembre al Teatro Ivo Chiesa di Genova

29 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona)

30 novembre al Teatro Massimo di Pescara

4 dicembre al Teatro PalaUnical di Mantova

9 dicembre al Teatro Acacia di Napoli

10 dicembre al Teatro Team di Bari

11 dicembre al Teatro Garden di Rende (Cosenza)

12 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania

13 dicembre al Teatro Golden di Palermo

2 luglio a Bologna al Parco delle Caserme Rosse (Sequoie Music Park)

5 luglio al Parco della Certosa di Collegno (Torino) in occasione del Flowers Festival

Radio Zeta è la radio partner ufficiale del tour “L’affine del mondo”.

Gio Evan è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in India, Sudamerica ed Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto da cui in Argentina viene battezzato come “Gio Evan”. Nel 2008 scrive il suo primo libro “Il florilegio passato”, racconto che narra dei suoi viaggi senza soldi né scarpe. Tra il 2012 e il 2013 fonda “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo”. Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre”, per Fabbri, a cui segue un lungo Tour in tutta Italia mentre nel marzo 2018 è in vendita il libro per Fabbri “Ormai tra noi è tutto infinito”. Il 17 aprile esce “Biglietto di solo ritorno”, il doppio album di esordio che lo porterà in Tour in tutta Italia. Il 15 e 16 novembre dello stesso anno, a Miami, è protagonista insieme a Carmen Consoli di HIT WEEK, il più importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana oltre i confini nazionali. A marzo 2021 partecipa nella sezione BIG al Festival di Sanremo con il brano “Arnica” (Polydor/Universal Music), tratto dall’album “Mareducato”. Sempre a marzo pubblica “Ci siamo fatti mare”, il suo nuovo libro edito da Rizzoli. Ad aprile annuncia due date a Roma e Milano del suo spettacolo teatrale "Abissale" che vengono in pochissimo tempo raddoppiate e seguita da altre tredici in tutta Italia. Il primo luglio 2022 va in scena “Evanland”, il primo Festival internazionale del mondo interiore, presso il Carroponte di Milano, evento che consacra definitivamente l’artista. L’anno successivo, la seconda edizione registra una numerosissima partecipazione certificandosi come uno delle più apprezzate manifestazioni in Italia. Il 23 giugno esce il singolo omaggio a Raffaella Carrà dal titolo “Carrà”, per la Capitol Records Italy (Capitol / Universal). Il 2023 è anche l'anno della svolta internazionale dell'artista. In agosto è tra i protagonisti del “Sziget Festival” a Budapest, ospite dell’”European Stage”, uno dei palchi più importanti della manifestazione, esibendosi nella fascia serale alle ore 23.00, mentre ad ottobre vola in America per due importanti concerti uno a Miami ed uno a Los Angeles, per poi essere head liner e padrino del Festival francese “FIMU” di Belfort esibendosi davanti a oltre 10.000 persone. Dopo l’uscita del disco “Ribellissimi” (Capitol Records Italy / Universal) inizia “Fragile/inossidabile”, il tour dei teatri che ha fatto registrato il tutto esaurito di pubblico in tutte le date e che ha convinto l’artista a proseguire con altre venti date estive nel nuovo concept “Moska Bar” tour. A maggio 2025 Gio Evan è tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio a Roma, dove presenta il nuovo singolo “L’universo da fermo” e annuncia l’uscita del romanzo “Le chiamava persone medicina” (Rizzoli), insieme al nuovo tour teatrale “L’affine del mondo”, che toccherà oltre 20 tra i principali teatri italiani. Il 26 e 27 luglio di quest’anno, si è tenuta ad Assisi la IV edizione di Evanland, il Festival del mondo interiore, che ha fatto registrare il tutto esaurito entrambe le date.