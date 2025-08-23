Giorgetti: "Benefici alle banche, ora si traducano in aiuti concreti alle famiglie"

Al Meeting di Rimini il ministro dell’Economia sottolinea i primi risultati del lavoro del governo: "Fondamenta solide per il futuro"

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini, ha ribadito l’importanza di trasformare i vantaggi registrati dal sistema bancario in sostegni tangibili per i cittadini. «Gli effetti sullo spread e sul rating del nostro lavoro hanno prodotto risultati positivi per imprese, famiglie e anche per le banche stesse. Tutto questo deve tradursi in benefici concreti in favore delle famiglie», ha dichiarato.

Secondo Giorgetti, i primi frutti dell’azione di governo sono già visibili: «I risultati cominciano a vedersi, si tratta delle fondamenta solide su cui costruire e arricchire la casa per il futuro».

Nel suo intervento, il ministro ha inoltre invitato i fondi di previdenza complementare a sostenere maggiormente l’economia nazionale: «Sarebbe importante che questi strumenti, finanziati con i contributi dei lavoratori, guardassero più al sistema Italia che all’estero».