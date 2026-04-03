Giornata mondiale autismo: a Rimini Castel Sismondo "blu" e una cerimonia con lancio di palloncini

Rimini Autismo: "Persone, famiglie, amici e istituzioni riuniti insieme"

Il Castello Malatestiano si è illuminato di blu nella serata di ieri (2 aprile) in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Poco prima dell’accensione, gli associati di Rimini Autismo si sono radunati per un breve momento simbolico, accompagnato dal lancio di palloncini blu donati dalla Grabo di Giorgio Grassi, segno di partecipazione e sensibilizzazione sul tema dell’autismo. "L'immagine della serata è stata questa: persone, famiglie, amici e istituzioni riuniti insieme per condividere un messaggio semplice ma importante, quello della consapevolezza e dell’inclusione", scrive Rimini Autismo in una nota.